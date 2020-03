VIDÉO - Coronavirus : de Paris à New York en passant par New Delhi, le monde à l'arrêt

Une décision qui s'est immédiatement vue dans les rues de New Delhi où le pépiement des oiseaux a remplacé l'habituelle cacophonie de klaxons et de cris. Des scènes semblables étaient visibles un peu partout dans le monde, où désormais plus de 2,6 milliards de personnes vivent à l'isolement - soit près d'un tiers de la population mondiale.

De l'esplanade du Trocadéro au mythique Times Square de New York, des avenues madrilènes aux boulevards de Buenos Aires, partout règne un calme plat qui subjugue presqu'autant qu'il inquiète. D'après un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, plus de 18.000 personnes ont perdu la vie à cause de ce virus et plus de 400.000 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 175 pays et territoires.