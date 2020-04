Coronavirus : des campings-caristes français rapatriés du Maroc débarquent au port de Sète

Dans le port de Sète ce samedi matin, plus de 200 véhicules ont pu débarquer avec 600 voyageurs, dont une moitié des Français. Ils étaient bloqués au Maroc, l'Espagne ayant fermé ses frontières il y a une vingtaine de jours. C'est le deuxième ferry qui rapatrie des Français venus du Maroc cette semaine. Ils ont tous souhaité rentrer, mais ont dû payer entre 1 000 et 2 000 euros pour la traversée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.