Coronavirus : des témoignages de Français vivant à New York

Plus de 3 000 morts et 70 000 cas ont été recensés à New York où le confinement a été prolongé jusqu'à fin avril. Malgré cela, les New-yorkais sont encore trop nombreux dehors. Parmi les millions de personnes confinées que compte l'Etat américain, il y a plus de 50 000 résidents français. Comment vivent-ils dans l'épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis ? Qu'en est-il de leur mode de vie ?