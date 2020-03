Coronavirus : Donald Trump décrète l'état d'urgence aux États-Unis

En déclarant l'état d'urgence, Donald Trump aurait beaucoup plus de moyens pour faire face à la propagation du coronavirus aux États-Unis. Le président américain va pouvoir mobiliser des ressources dans le domaine financier jusqu'à 50 milliards de dollars, mais aussi dans le domaine de la santé et de la sécurité. Cela lui permettra d'intervenir quasiment instantanément pour apporter de l'aide dans les régions qui seront les plus spécialement touchées par l'épidémie.



