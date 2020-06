Coronavirus en Chine : plusieurs quartiers de Pékin reconfinés

À Pékin, des centres de dépistage ont fait leur réapparition dans les stades et dans les hôpitaux. La population est appelée à venir se faire tester. Dimanche 14 juin, 76 000 personnes ont répondu à l'appel. Plus d'une centaine de cas positifs ont été détectés. Les autorités chinoises redoutent un rebond de la pandémie. Tout a commencé sur le marché de gros de Xinfadi, situé au sud de la capitale, où plusieurs employés ont été déclarés malades la semaine dernière. Le marché de Yuquandong au nord-ouest de la ville est aussi touché. Autour de ces deux foyers de contamination, les quartiers résidentiels sont bouclés. Les habitants sont mis en quarantaine.



