Coronavirus en Italie : la Lombardie vraiment inaccessible ?

Pour des raisons sanitaires, la région de Lombardie est interdite d'accès. Les policiers italiens montent la garde 24h/24h et 40 barrages ont été dressés. Les villages qui sont en quarantaine sont inaccessibles par la route et par les trains, puisque les gares ont été également fermées. Mais ce dispositif est-il vraiment étanche ? Les détails avec notre journaliste, Jérôme Garro en direct depuis Guardamiglio en Italie.



