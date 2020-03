Coronavirus en Italie : les habitants de la Lombardie apprennent à vivre avec l'épidémie

Plus de 1 500 cas de coronavirus sont recensés à travers l'Italie, dont les deux tiers en Lombardie. Les écoles de cette ville resteront fermées encore une semaine. Les autorités ont choisi également de confiner certaines communes. Et tous les matchs de foot du championnat national sont reportés. À Milan, tous les grands salons internationaux sont annulés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.