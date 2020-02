Coronavirus en Italie : les hôpitaux de Piacenza débordés

Avec sept morts et 283 personnes contaminées, le coronavirus gagne du terrain en Italie. Le Carnaval de Venise a été annulé et de nombreux événements sportifs ont également été reportés. Dans les hôpitaux de Piacenza, des médecins examinent les habitants susceptibles d'être contaminés avec un maximum de protection. Plus vulnérables, les personnes âgées sont aussi plus inquiètes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.