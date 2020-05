Coronavirus : l'Amérique du Sud, nouvel épicentre mondial de l'épidémie

L'Amérique du Sud est totalement dépassée par le coronavirus. Du Chili en Argentine, en passant par le Pérou, le virus se propage à toute vitesse. Mais la pauvreté a eu raison de la crise sanitaire. Des émeutes de la faim ont éclaté dans les localités les plus pauvres. À ce jour, le Brésil est le pays le plus touché par l'épidémie sur le continent. Avec 350 000 contaminations, il devient le deuxième foyer mondial de l'épidémie après les États-Unis.



