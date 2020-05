Coronavirus : l'armée de l'air américaine rend hommage aux soignants

Avec plus de 10 000 décès, les Etats-Unis sont le pays le plus touché par le coronavirus. A New York, l'armée de l'air a organisé une série de démonstrations aériennes en hommage aux soignants, en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Au Bélarus, les autorités refusent d'imposer le confinement malgré les recommandations de l'OMS. Partout dans le monde, le secteur aérien est très fortement touché par les conséquences de la pandémie. Une grande partie de la flotte reste au sol et des milliers d'emplois vont être supprimés. Alors que plusieurs pays s'apprêtent à rouvrir les écoles, des inquiétudes demeurent sur l'efficacité des mesures de protection sanitaire mises en place pour les plus jeunes.