Coronavirus : l'économie française serait l'une des plus touchées par la crise

La France devrait être la troisième économie la plus touchée par la crise du coronavirus au monde, derrière l'Italie et l'Espagne. L'OCDE estime que cette année notre activité économique devrait s'effondrer de plus de 11%. C'est le même niveau que nos voisins européens, sauf l'Allemagne qui s'en sort avec un recul de seulement 6,6%. Si l'on se compare au reste du monde, l'Hexagone fait là aussi pire que les États-Unis (-7,3%) et la Chine (-2,6).



Ces différences s'expliquent par le confinement. Il a été plus long et plus strict chez nous que partout ailleurs. Pendant ces 55 jours de confinement, la consommation des ménages a chuté de 31%. "Ce sont tous les points forts de l'économie qui ont été touchés", selon l'économiste Stéphanie Villers.



Il y a tout de même des raisons d'espérer. Durant ces deux mois et demi d'arrêt total, les Français ont mis de côté 75 milliards d'euros. Si tous ces milliards étaient réinjectés dans l'économie, ils pourraient par exemple compenser plus de la moitié du plan de soutien du gouvernement. Sans oublier les aides mises en place par l'État pour secourir les secteurs en crise. Elles devraient porter leurs fruits dans les mois à venir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.