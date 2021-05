Ils se retrouvent tous les samedis à la frontière : l’émouvante histoire de deux frères séparés par le Covid

RENDEZ-VOUS - Deux frères jumeaux de 73 ans, l'un résidant en Suède et l’autre en Norvège, se rejoignent sur le pont Svinesund depuis près d’un an. Covid oblige, la frontière est fermée, ils doivent donc rester à deux mètres l’un de l’autre.

Depuis plus d’un an maintenant, Pontus et Ola Berglund ne peuvent plus se rendre visite chez eux. Ces deux frères jumeaux habitent dans deux pays différents : l’un, en Suède ; l’autre, en Norvège. Alors, pour continuer à se voir malgré les restrictions, ils se donnent rendez-vous tous les samedis sur le pont Svinesund qui traverse la frontière. Pandémie oblige, ils ne peuvent plus s’embrasser.

Chaque semaine, les deux frères amènent leurs chaises avec de quoi manger et boire et discutent ainsi pendant de longues heures. Ils n’oublient jamais d’emporter avec eux leur drapeau respectif qu’ils accrochent sur le pont. "On n’a pas le droit de traverser la frontière. Je dois me tenir à un mètre de mon côté et lui, à un mètre aussi de son côté", explique Ola. "En fait, il faut qu’il y ait deux mètres entre nous", ajoute-t-il, en déplaçant son siège.

Chaque rencontre, c’est une petite fête - Pontus Berglund

La pandémie de Covid les empêchait de se retrouver l’un chez l’autre à une demi-heure de route en voiture. C’est pourquoi ils ont mis en place cette routine qui leur permet de garder le lien. "Chaque rencontre, c’est une petite fête. Pour moi qui vis seul, c’est très important de voir Ola. Sans ça, je déprimerai. Nous sommes de vrais jumeaux, notre lien est donc viscéral", raconte Pontus.

Les règles ont changé à de nombreuses reprises depuis le début de la crise, mais la frontière est restée fermée. Aujourd’hui, Ola et Pontus sont devenus des stars dans leurs pays et même dans le monde entier. Nombreux sont les automobilistes qui s’arrêtent pour les prendre en photo. Les jumeaux ont fêté leur 73e anniversaire il y a un mois. En un an, les deux frères ont manqué leur rendez-vous à trois reprises à cause de policiers qui leur ont refusé l’accès au pont, les empêchant d’honorer leur rencontre. Pontus et Ola n’espèrent qu’une chose : que la frontière rouvre afin qu’ils puissent à nouveau se prendre dans les bras.

LT

