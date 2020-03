Coronavirus : l'épidémie s’accélère aux États-Unis

Aux États-Unis, plus de 140 000 personnes ont été contaminées par le Covid-19. Et malgré les dispositions prises, comme la construction d'hôpitaux de campagne, la situation semble hors de contrôle. À New York, la barre des 1 000 décès a déjà été dépassée. En Louisiane, c'est la propagation rapide du virus qui inquiète. Le pic de contamination est attendu dans deux semaines sur le territoire américain.



30/03/2020