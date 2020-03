Coronavirus : l’épidémie se renforce en Europe

Pour la première fois, l'Organisation mondiale de la santé a utilisé ce mercredi 11 mars 2020 le mot "pandémie" pour le coronavirus. Cela signifie que le germe est désormais présent à l'échelle mondiale. En Europe, le nombre de cas continue d'augmenter. On compte plus de 20 000 personnes contaminées et 930 morts. Pour endiguer la propagation du virus, les pays européens ont pris de nombreuses mesures de restriction. Quelles sont-elles ?



