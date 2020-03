Coronavirus : l'Espagne se cloisonne

L'Espagne est le deuxième pays européen le plus touché par le coronavirus, juste derrière l'Italie. Depuis la mise en place du confinement, les rues de la plus grande avenue de la capitale espagnole sont désertes. Seules quelques sorties en cas de force majeure restent tolérées. En plus de pouvoir aller faire ses courses, les Espagnols peuvent se rendre au bureau ou aller dans les pharmacies et dans les hôpitaux. Des scènes surréalistes qui prouvent l'ampleur de la crise que traverse le pays.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.