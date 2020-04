Coronavirus : l'État de New York submergé par l'épidémie

Aux États-Unis, l'État de New York est l'épicentre de l'épidémie de Covid-19. Ce vendredi, on y a recensé autant de morts que dans l'Hexagone, soit 560 décès en une journée. Les autorités semblent dépassées et les hôpitaux sont débordés. Donald Trump appelle désormais tous les Américains à porter un masque. Le navire-hôpital qui était censé accueillir 1 000 patients n'a pu en soigner que 20 suite à des complications administratives ou des règles militaires.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.