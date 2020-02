Coronavirus : l’inquiétude monte à Venise

Une ambiance très particulière règne à Venise (Italie) à cause du coronavirus. Dans cette ville touristique, au moins huit personnes ont été contaminées et les rassemblements publics sont suspendus dans toute la région au moins jusqu'à dimanche. Ces derniers jours, près de 50% des réservations dans les hôtels ont été annulées et les cafés sont également vides. Si la situation était déjà difficile depuis le dernier épisode "d'acqua alta", elle s'est empirée à cause de ce virus.



