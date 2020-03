Coronavirus : l'Italie isolée par le reste du monde ?

Air France a annoncé la suspension des vols vers l'Italie à partir du 14 mars prochain. Les compagnies aériennes British Airways, Ryanair et EasyJet ont d'ores et déjà interrompu les liaisons aériennes vers ce pays, tout comme l'Espagne et Malte. Même Costa, une compagnie de croisière italienne, a revu ses itinéraires. L'Autriche et la Slovénie vont également fermer leurs frontières avec la République italienne. Une situation sans précédent dans son histoire.



