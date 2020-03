Coronavirus : la Californie et l'État de New York imposent aussi le confinement

La Californie a décidé le confinement de toute sa population. Elle estime que dans les deux mois qui viennent, 56% de ses habitants seraient contaminés par le coronavirus. La ville de New York, quant à elle, vient de décréter l'arrêt de toutes les activités qui ne sont pas essentielles et interdit les rassemblements. Des bâtiments militaires équipés de structures médicales vont se positionner au large de ces villes pour évacuer une partie des nombreux malades à venir.



