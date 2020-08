VIDÉO - La Corée du Sud invente l'abribus anti-Covid-19

Ces nouveaux abribus s'inscrivent dans une démarche globale des autorités sud-coréennes. Le maire de l'arrondissement dans lequel a lieu cette expérience-pilote, Chong Won-o, résume ainsi l'approche de fond : "Offrir aux citoyens ce qu’ils souhaitent dans des endroits où ils peuvent facilement y accéder, comme les arrêts de bus, est une manière de mettre en œuvre le bien-être social dans un environnement intelligent".

Si le réseau des transports publics de Séoul est déjà l'un des plus sophistiqués au monde, le pays s'est également distingué par l'efficacité de sa lutte contre l'épidémie. En février dernier, la Corée du Sud était le second pays le plus touché, après la Chine. Les autorités ont alors déployé une stratégie fondée sur les tests et le traçage, qui s'est rapidement avérée efficace. Leur programme "dépistage, test et traitement", est ainsi devenu un modèle pour d'autres pays.