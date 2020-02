Coronavirus : la France envoie un nouvel avion pour récupérer des Français à Wuhan

C'est le quatrième avion affrété par la France pour rapatrier des compatriotes installés à Wuhan, le foyer de l'épidémie de coronavirus. Il décollera de Paris dans les prochaines heures et devrait revenir vendredi matin à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. À son bord, il y aura une quarantaine de Français et une quinzaine de ressortissants étrangers, des personnes ne présentant aucun symptôme.



