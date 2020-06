Coronavirus : la hausse des contaminations à Pékin inquiète

L'inquiétude grandit en Chine après la découverte d'une centaine de cas de coronavirus. Plus d'un millier de vols sont annulés, toutes les écoles de la ville fermées et trente quartiers sont reconfinés. Les mesures prises par les autorités chinoises à Pékin sont de plus en plus restrictives. Faut-il craindre une résurgence de l'épidémie ?



