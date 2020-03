Coronavirus : la méthode singapourienne

Grâce à toutes les caméras de surveillance dans la ville de Singapour, les enquêteurs ont pu retracer le parcours des patients détectés positifs dans les heures et dans les jours qui avaient précédé leur contamination. La lutte contre le coronavirus est loin d'être gagné. Mais la fermeté des autorités qui ne plaisantent pas avec le confinement et la mise en quarantaine participe à la bonne gestion de la crise.



