Coronavirus : la stratégie de l'immunité collective en Suède était-elle la bonne ?

En Suède, 38 589 cas de coronavirus avaient été détectés depuis le début de la crise, et 4 468 personnes sont décédées des suites de la maladie. Le pays scandinave a maintenu ouverts les écoles, cafés, bars, restaurants et entreprises. La population a été incitée à travailler à domicile, à limiter ses contacts et à se laver les mains régulièrement. Seules contraintes majeures, les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits, de même que les visites dans les maisons de retraite. Les autorités suédoises continuent de défendre leur modèle et parlent de mesures pertinentes sur le long terme. Alors, la stratégie des autorités suédoises était-elle la bonne ?



