Coronavirus : la Suède refuse le confinement

En Suède, le Covid-19 a déjà contaminé plus de 6 000 personnes et fait près de 400 morts. Pourtant, la manière dont le pays gère la crise sanitaire soulève des questions critiques. Le gouvernement refuse notamment d'appliquer les mesures de confinement, contrairement à la plupart de ses voisins européens. Comment les autorités suédoises justifient-elles cette stratégie ?



