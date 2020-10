Coronavirus : la vie nocturne ciblée en Allemagne

En Allemagne, le nombre de nouveaux cas quotidiens confirmés de Covid-19 a dépassé les 4 000 mercredi, pour la première fois depuis six mois. Habituellement bondées, les petites ruelles du vieux Francfort sont désertées. Aucun commerce, ni bar ni restaurant, ne peut ouvrir entre 23 heures et 6 heures du matin. Dans le viseur, le comportement d'une partie de la jeunesse. À Berlin, les professionnels sont en colère, car la vie nocturne est l'un des poumons économiques de la ville.



