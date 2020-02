Coronavirus : le nord de l'Italie se barricade

Deux patients européens infectés par le coronavirus ont perdu la vie dans le nord de l'Italie. A Codogno, il a été demandé aux habitants de rester chez eux. Ici et dans onze autres communes du secteur, tous les lieux publics ont été fermés pour une semaine. Les carnavals et les matchs de foot amateur ont également été annulés. Dimanche, il ne devrait pas y avoir de messe.



