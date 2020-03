Coronavirus : le point sur la situation aux États-Unis

Les États-Unis se sont montrés longtemps sceptiques face à l'épidémie de coronavirus. Avec plus de 94 000 cas jeudi, ils sont devenus le pays le plus touché au monde. Donald Trump, qui a asséné ses certitudes à longueur de discours, semble actuellement dépassé.



