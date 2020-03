Coronavirus : le point sur la situation en Italie

Vendredi soir, une image historique de l'Italie a fait le tour du monde : celle du pape François seul face à une place Saint-Pierre totalement vide. Dans son allocution, il a adressé un message aux hommes : "nous devons faire face ensemble en prenant soin les uns des autres". La situation devient en effet de plus en plus critique dans le pays avec le nombre de morts qui ne cesse d'augmenter. Pour y faire face, chacun essaye de faire de son mieux pour aider ceux qui en ont le plus besoin.



