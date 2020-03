Coronavirus : le Premier ministre britannique testé positif

Le Royaume-Uni connaît en ce moment une propagation fulgurante de l'épidémie de coronavirus. Le Premier ministre britannique est aujourd'hui l'un des 12 000 cas positifs recensés dans le pays, tout comme son ministre de la Santé et le Prince Charles. On y dénombre un mort toutes les treize minutes selon un journal local. La situation devient également critique dans les hôpitaux.



