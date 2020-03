Coronavirus : le retour des frontières autour de l’Europe

L'entrée dans l'Union européenne est désormais interdite aux étrangers. Seuls sont admis en Europe les ressortissants des États membres et les Britanniques. La France a rétabli ses frontières intérieures mais aussi extérieures. Aujourd'hui, seuls les camions sont autorisés à passer ainsi que les travailleurs transfrontaliers. Trouver un avion pour rentrer chez soi devient de plus en plus difficile.



