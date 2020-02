Coronavirus : le village de Vo Euganeo sous haute surveillance

L'Italie reste le pays le plus touché par le coronavirus en Europe. Le dernier bilan fait état de dix-sept morts et plus de 600 personnes infectées. Onze communes y ont été placées en quarantaine. Dans les zones concernées, aucun passage n'est autorisé. Les courses sont déposées au niveau des barrages puis sont récupérées par les habitants isolés. Les routes sont également barrées par des carabiniers. Illustration à Vo Euganeo pour découvrir le quotidien des personnes confinées.



