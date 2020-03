Coronavirus : les Américains commencent à se confiner

Alors que le coronavirus ne cesse de progresser, les mesures de confinement n'ont pas encore été prises au niveau fédéral aux États-Unis. Après New York et la Californie, cinq autres États ont décidé de décréter le confinement. Même le président accepte désormais de se conformer aux règles. Musées clos, restaurants, bars et magasins fermés, la capitale du pays est à l'arrêt depuis quelques jours. Elle tourne au ralenti y compris sur le plan politique.



