Coronavirus : les extraits du discours de la Reine Elizabeth II

Confinés au château de Windsor avec son époux, le prince Philip, la reine Elisabeth II a enregistré un discours pour la télévision. Elle prend la parole alors que le Royaume-Uni est durement frappé par la pandémie de coronavirus, avec 4 300 décès dans les hôpitaux et 42 000 cas officiellement recensés. Cette prise de parole a été encouragée par les autorités britanniques. Elle devrait toucher des dizaines de millions de personnes au Royaume-Uni et dans tous les pays du Commonwealth.



