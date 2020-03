Coronavirus : les méthodes de la Corée du Sud pour gagner la bataille

La Corée du Sud a le plus bas taux de mortalité parmi les nations touchées par le coronavirus. La stratégie choisie par le gouvernement est très différente de la nôtre, avec une campagne massive de test de dépistage et la publication des données personnelles des malades. Le 29 février dernier, 909 cas supplémentaires ont été enregistrés, contre 98 le 21 mars.



