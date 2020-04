Coronavirus : les protestations contre le confinement se multiplient aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les manifestations contre le confinement se multiplient dans certains Etats. Les protestataires, souvent des partisans de Trump, craignent pour l'économie du pays et leur liberté. Sur une image, un homme au visage masqué, la main agrippée à un fusil automatique pointé vers le ciel, se trouve à côté d'un drapeau américain. Il proteste devant le Congrès de Pennsylvanie et donne un air de coup d'Etat. Découvrez également : les mariages civils qui sont à nouveau autorisés dans une partie de la Californie. Les cafetiers et restaurateurs qui n'ont pas encore de date pour la réouverture de leurs établissements. Et de nombreuses personnes qui ont des difficultés à s'approvisionner en produits de base alors que la vie semble être arrêtée.