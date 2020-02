Coronavirus : onze villes confinées dans le nord de l'Italie

Entrer ou sortir des onze communes concernées par la quarantaine devient de plus en plus difficile. Les seuls regroupements ont lieu devant les pharmacies qui ouvrent quelques heures par jour seulement. Malgré le confinement, le nombre d'infections augmente dans tout le nord de l'Italie. L'effectif de personnes infectées a triplé en trois jours, pour dépasser les 230 malades.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français