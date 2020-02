Coronavirus : où en est l’expansion de l’épidémie dans le monde ?

Si l'on exclut la Chine, 2 800 personnes ont été contaminées dans une quarantaine de pays sur tous les continents. Le dernier cas en date a été détecté en Amérique latine, plus précisément au Brésil. Un homme qui revenait de Lombardie y a été testé positif au coronavirus ce mercredi. L'Italie est en effet devenu une plateforme de diffusion. La Suisse, l'Autriche, la Croatie et la Grèce recensent leurs premiers malades, tous en provenance de ce pays.



