"Nous vaincrons" : dans une allocution rare, Elizabeth II appelle à l’unité face à l'épidémie de Covid-19

Vêtue de vert, la couleur de l'espoir, la reine Elizabeth II s'est exprimée publiquement à la télévision ce dimanche 5 avril, pour la quatrième fois seulement en 68 ans de règne. Depuis le château de Windsor, la reine d'Angleterre s'est adressée à l'ensemble du Commonwealth, le temps d'un discours enregistré de quatre minutes, pour véhiculer un message d'unité et de résilience.

Face à la crise sanitaire due à la pandémie, "une période de plus en plus difficile" selon ses mots, Elizabeth II a tenu à remercier les soignants d'abord, mais aussi les Britanniques qui restent chez eux. "Si vous restez unis et déterminés, nous réussirons à vaincre cette maladie. Nous vaincrons, et cette victoire sera celle de chacun d'entre nous", a assuré la Reine, alors que le Royaume-Uni déplore à ce jour plus de 4 300 décès liés au Covid-19.