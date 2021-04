VIDÉO - Vaccination contre le Covid-19 en Chine : des bons d'achat contre une piqure

Ce soir, Weihong Zhang est rentrée de son travail le sourire aux lèvres et les bras chargés. Des rouleaux de papier toilette et de la lessive pour la récompenser d'être allée se faire vacciner. Et à en croire l'air ravi de cette habitante de Pékin, cela fonctionne. "Les injections sont gratuites et en plus on est récompensé", dit-elle en souriant.

Comme elle, des centaines de Chinois fraîchement vaccinés, postent des photos de leurs trophées sur les réseaux sociaux. "Regardez, j'ai reçu une pochette, mais aussi des œufs frais, des briques de lait ou des coupons à utiliser au supermarché", se réjouit une jeune femme dans une vidéo.