VIDEO - Coronavirus : pèlerinage sous surveillance à La Mecque

Tout musulman se doit de l'accomplir au moins une fois dans sa vie ce voyage. Le Hajj, pèlerinage sur le lieu saint de La Mecque, fait ainsi partie des 5 piliers que lui dicte sa religion, avec la profession de foi, la prière, le jeûne du Ramadan et l’aumône (Zakat). Ce pèlerinage est habituellement un des plus grands rassemblements religieux recensé où, en marge de scènes de dévotion codifiées, on déplore chaque fois des accidents, des bousculades ou des incendies qui font toujours un très grand nombre de victimes en raison de la densité de population présente sur les lieux.

Des guides ont été édités pour que la connaissance de la menace de la pandémie atteigne tous les participants. Les pèlerins saoudiens seront sélectionnés parmi les employés de la sécurité et de la santé qui ont survécu à la Covid-19. Les résidents d’Arabie Saoudite choisis seront âgés de 20 à 50 ans et ne devront jamais avoir effectué le Hajj.

Tous seront en quarantaine et testés avant et après ce grand pèlerinage à haut risque. Il se tiendra du 28 juillet au 2 août dans un pays où la charge de la Covid-19 est une des plus fortes du Moyen Orient, avec plusieurs milliers de nouveaux cas chaque jour et 2700 morts.