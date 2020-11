Petites dindes, peu d'invités : notre Noël sous Covid ressemblera-t-il au Thanksgiving américain ?

Aux Etats-Unis, Thanksgiving est une grande fête familiale, plus importante que Noël pour beaucoup, où proches et amis se retrouvent autour de la traditionnelle dinde farcie, accompagnée de patates douces et de sauce aux canneberges. Mais cette édition 2020 est d'ores et déjà marquée au fer rouge par la pandémie de Covid-19, alors que le pays est le plus touché au monde avec plus de 12,5 millions de cas confirmés et 260.000 décès.

Les autorités sanitaires et la plupart des responsables politiques, sans aller jusqu'à interdire les déplacements, ont appelé les Américains à ne pas voyager et à limiter la taille des rassemblements afin de ne pas aggraver la situation sanitaire. Des recommandations similaires à celles d'Emmanuel Macron et de ses ministres, en quelque sorte. Mais nombreux sont ceux qui ont tout de même convergé vers les aéroports pour s'envoler retrouver leurs familles. De fait, ce week-end a été "le plus chargé depuis le début de la pandémie", avec plus de 3 millions de passagers recensés dans les aéroports américains entre vendredi et dimanche, a indiqué lundi à l'AFP l'agence TSA, chargée des contrôles de sécurité dans les aéroports. C'est cependant moins de la moitié des 7 millions de passagers enregistrés l'an dernier à la même époque. Et mercredi, l'aéroport de Los Angeles, par exemple, était quasi désert.