Coronavirus : plus de victimes en Italie qu'en Chine

Près de 800 morts de plus, 793 décès supplémentaires en Italie sur les dernières 24 heures. Jamais le pays n'avait enregistré un tel nombre de victimes. Ils s'élèvent maintenant à 4 825 depuis le début de la crise. C'est 1 500 morts de plus qu'en Chine. Sur place, on ne parle même plus de service saturé. Dans la ville de Bergame, les cercueils, trop nombreux, ont été transférés vers d'autres communes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.