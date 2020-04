VIDÉO - Donald Trump suggère d'injecter du désinfectant dans les poumons pour soigner le Covid-19

Deborah Birx n'a pas été la seule à accueillir avec scepticisme l'envolée lyrique du président Trump. Sur NBC News, la consultante Esther Choo semblait abasourdie : "L’idée d’ingérer ce qui est une toxine connue, des désinfectants, de l’alcool à 90… C’est quelque chose dont on s’inquiète toujours avec les enfants ou les personnes qui tentent de se suicider." "S’il vous plaît, ne faites pas ça. Respectueusement, tous les toxicologues", a plaidé de son côté via Twitter le pharmacien et toxicologue Bryan Hayes. Robert Reich, professeur de politiques publiques à l'université de Californie à Berkeley, a tweeté : "Les briefings de Trump mettent activement en danger la santé du public. Boycottez la propagande. Ecoutez les experts. Et s'il vous plaît, ne buvez pas de désinfectant."

"Cette idée d'injecter dans le corps ou d'ingérer n'importe quel type de produit nettoyant est irresponsable et dangereuse", a également déclaré à la chaîne NBC le Dr Vin Gupta, expert de santé publique spécialiste du poumon et des soins intensifs. "De la même manière, l'immolation par le feu pourrait être une alternative utile", a même ironisé le centre de recherche français Marseille Immunopôle, en soulignant que les méthodes suggérées par le président américain "tuaient le virus et les patients!".