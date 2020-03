Coronavirus : pourquoi l'Allemagne compte-t-elle si peu de décès ?

Face à l'épidémie de covid-19, la stratégie adoptée par l'Allemagne est bien différente de celle qui a été choisie par l'Hexagone. On y pratique des tests massifs avec des capacités de 500 000 dépistages par semaine. Depuis le début du mois de mars, les Allemands infectés sont isolés. La chaîne de transmission a été ralentie. Cette méthode a vu le nombre de cas positifs augmenter plus vite que dans notre pays, mais elle a aussi réduit le nombre de morts.



