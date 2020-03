Coronavirus : près de trois milliards d'habitants en confinement sur la planète

Le coronavirus continue de se propager à travers le monde. L'Espagne compte désormais 838 morts de plus en 24 heures, un nouveau record. Beaucoup de pays comme l'Inde, quelques États américains, l'Espagne, l'Allemagne, l'Irlande et la Tunisie, soit trois milliards d'habitants à l'échelle mondiale, entrent en confinement. En Suède, par contre, seuls les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits.



