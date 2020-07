Coronavirus : que se passe-t-il précisément aux États-Unis ?

Le nombre de nouveaux cas quotidiens n'a jamais été aussi élevé aux États-Unis. Depuis une semaine, il dépasse la barre des 40 000. C'est largement au-dessus des plus hauts niveaux atteints il y a deux mois. Ce n'est plus New York, mais le sud et l'ouest du pays qui sont maintenant touchés. La Floride, la Californie, l'Arizona, le Texas sont devenus les nouveaux épicentres du virus. Pourquoi l'épidémie s'emballe-t-elle ? Quelles sont les mesures prises dans les États où les chiffres s’envolent ?



Ce mercredi 1er juillet 2020, Aurélie Blonde, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle de la flambée des cas de Covid-19 aux États-Unis. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 01/07/2020 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.