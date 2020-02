Coronavirus : quels secteurs en souffrent le plus ?

L'épidémie est sortie ce week-end de son foyer d'origine, la Chine, pour se développer en Corée du Sud, en Iran et surtout en Italie. Beaucoup craignent qu'il ne s'agisse plus d'une épidémie asiatique, mais d'une pandémie mondiale. Les entreprises du transport, des loisirs et du luxe... François Lenglet nous fait un point sur les secteurs qui vont en souffrir le plus dans les semaines à venir.



