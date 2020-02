Coronavirus : un deuxième avion affrété par l'Hexagone vient de décoller de Wuhan

Pour Amélie Chapalain, étudiante, le plus difficile a été de rejoindre le consulat français. Elle est finalement arrivée à l'aéroport après cinq longues heures d'attente. Sur place, il n'y avait que des passagers en cours d'évacuation, tous en attente d'un examen médical et d'un numéro avant de pouvoir embarquer dans l'avion. La seule inquiétude d'Amélie, c'est le manque d'information sur les conditions de sa quarantaine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.