Coronavirus : un monde bien divisé

Face au coronavirus, on se retrouve dans une sorte de tourbillon mondial. Aux États-Unis, Donald Trump a décrété l'état d'urgence alors qu'il est accusé d'avoir longtemps minimisé la gravité de la pandémie. Une décision qui a fait fortement rebondir le Dow Jones. En Europe, les Bourses sont dressées plus timidement car l'ensemble du continent est désormais l'épicentre du virus. Par ailleurs, la Russie a décidé de réduire ses liaisons aériennes avec l'UE et le Maroc a imité Donald Trump en supprimant toutes relations dans les deux sens. Comment expliquer la disparité des comportements en Europe ? L'exécutif français est-il clair dans ses prises de décision face à cette crise ?



Ce samedi 14 mars 2020, Olivier Mazerolle, dans la chronique "L'opinion de Mazerolle", nous parle de l'évolution et des conséquences du coronavirus dans le monde. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 14/03/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.